Castel San Giorgio – Vico Equense 2-0: cronaca e tabellino

Bisogna vincere diceva lo striscione. Missione compiuta, prima vittoria della gestione Criscuolo, prima vittoria in casa nel girone di ritorno: 2-0 al Vico Equense ed ora sotto col rush finale (Buccino Volcei, Costa d’Amalfi, Scafatese e Calpazio), per la salvezza diretta o al limite per un playout giocato in condizioni vantaggiose. Criscuolo comincia con handicap notevoli. Squalificati Marrocco, Polichetti, Liguori e Pepe. Oltre a Ferraro, da tempo fermo, perde nel riscaldamento Di Giacomo e siccome Raimondi ha poca autonomia causa acciacco è costretto, il mister, a mettere capitan Vaccaro al centro della difesa ed a far esordire il ragazzino Romano a centrocampo. Partenza calma ma con tenacia e accortezza. Schema da corner, batte Vaccaro, il tiro di Esposito è bloccato da Cetrangolo. La partita si sblocca al 18′: gran giocata di Conte, illumina la scena e dà un pallone d’oro a Procida, che da destra si incunea in area e con freddezza batte Cetrangolo. La reazione del Vico è controllata dai sangiorgesi, telecomandati da Criscuolo coi modi e i toni giusti. Nella ripresa il Vico cambia uomini e parzialmente spartito. Produce poco, in fin dei conti solo una chance di Guidoni, con conclusione contenuta da Tesoniero. Un retropassaggio induce Cetrangolo al tocco di mano: punizione a due in area, Conte piazza sul legno un pallonetto alla Maradona, sulla respinta s’avventa Carrafiello, conclusione ribattuta da avversario dalle parti della linea di porta. Entra Raimondi, torna a centrocampo Vaccaro. Nel maxi-finale Conte vola via imprendibile e regala a capitan Vaccaro l’occasione per fare centro da pochi passi.

CASTEL SAN GIORGIO: Tesoniero; Esposito, Capuano, Vaccaro, Di Benedetto; Siano (35′ st Raimondi), Catalano, Romano (5’st Carrafiello); Procida, Conte, D’Angolo. A disp. Iannone, Russo, Scala, Moschella, Contaldo, Lavorante, Delnegro. Allenatore: Criscuolo.

VICO EQUENSE: Cetrangolo; Imperato (35′ st Imbimbo), Boussada, Nardelli, Correale; Celentano (1′ st Tartaglione), Sannino (17′ st Terracciano),Manna (35′ st Amorelli); Cassitto (1’st Ferrara), Guidoni, Petricciuolo. A disp. Borrelli, Ricciardi, Froncillo, Solimene. Allenatore: Ferrara.

ARBITRO: Riglia di Ercolano (assistenti Monaco di Sala Consilina e Cerullo di Caserta)

RETI: 16′ pt Procida, 48′ st Vaccaro

NOTE: ammoniti Catalano, Correale, Boussada, Nardelli, Sannino, Tartaglione. Angoli: 2-4. Recupero: 0’pt, 6’st.