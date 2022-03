Caro carburanti, la benzina supera i 2 euro: preoccupazione dei benzinai. Continua ad aumentare il prezzo della benzina in Italia, che ora supera i due euro al litro.

“Molte attività sono allo stremo – ha detto Giovanni Sperduto, Presidente della Federazione Benzinai -. I benzinai non riescono più nemmeno a fare scaricare il carburante che, quando arriva al gestore, ha sempre un prezzo più alto rispetto al giorno precedente. Senza interventi d’emergenza saremo costretti alla chiusura degli impianti per mancanza di liquidità”.

I cittadini non sono dunque gli unici a doversi preoccupare. Adesso anche le aziende “tremano”. Anche il vicepresidente di Federmeccanica, Diego Andreis, esprime la sua opinione a riguardo: “Quello che ora sta accadendo non potrà che amplificare criticità che già apparivano fuori controllo.” Le dinamiche che si stanno susseguendo, e anche piuttosto velocemente, rischiano di far fallire molte imprese”.

A tutto ciò si aggiunge anche il problema del rincaro alimentare. Guardando la situazione da un punto di vista più ampio, la benzina a 2 Euro sembra quasi “il minore dei mali”. I prezzi che schizzano a rialzo sono solo una conseguenza della difficile situazione che affligge l’Europa in questo momento.