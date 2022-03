Carlo Ametrano ospite alle 23.00 a Professione motori su Odeon tv

Carlo Ametrano, giornalista e scrittore stabiese prenderà parte alla trasmissione di Filippo Gherardi e Martina Renna per parlare di Formula Uno.

Se questa è la Formula Uno, non possiamo che non metterci comodi. A Jeddah, in una gara fantastica, vince Max Verstappen che chiude davanti a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il parziale, alla seconda gara della stagione, parla adesso chiaro: 1-1 tra la scuderia italiana e quella austriaca; 1-1 tra Leclerc e Verstappen che, come in Bahrain, hanno regalato grande spettacolo. Tanti gli eventi che hanno compromesso la gara e regalato allo stesso tempo ancora più spettacolo. Leclerc ci ha provato, ma la fortuna non è stata dalla sua parte. La virtual safety car ha permesso il recupero di Verstappen, che da un distacco di due secondi è riuscito ad avvinarsi per poi sfruttare il DRS per prendersi la prima posizione.

Saranno questi e non solo i temi che tratteranno questa sera alle ore 23.00 a Odeon Tv, canale del 177 del digitale terrestre, Filippo Gherardi e Martina Renna nella loro trasmissione “Professione motori”.

Ospite di serata il nostro caro scrittore stabiese, collaboratore per ViVicentro con il pagellone sulla Formula Uno e non solo, Carlo Ametrano. Appuntamento dunque a questa sera con il programma, con un Carlo Ametrano carichissimo!