Carlo Ametrano, le sue pagelle dei test in attesa del Senna Day

Ora ci siamo. Inizia ufficialmente il Race week. Questo weekend dunque torna finalmente la Formula Uno. Si torna in Bahrain, stessa tappa in cui, settimana scorsa, si sono svolti i test. Proprio per questo, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni lo scrittore stabiese Carlo Ametrano. Con il giornalista è stato fatto un punto sui tre giorni di test che si sono tenuti settimana scorsa. Ecco le sue dichiarazioni:

Carlo, come valuti i tre giorni di test in Bahrain?

“Credo che ancora una volta, durante i test, le scuderie continuano a nascondersi. Non credo nelle grandi difficoltà che dicono di Mercedes, e credo possa restare anche in questa stagione davanti a Ferrari e in lotta con Red Bull”.

Venendo ai team, impressioni sulla Red Bull?

“Hanno svolto dei bei giorni. Sono stati sempre al centro della scena e l’ultima giornata li ha visti protagonisti, senza dimenticare l’affidabilità della coppia piloti. Voto 8”.

Che mi dici invece sulla Mercedes?

“Ti dico: credo che si siano nascosti. Se loro, in base alla novità dedicata alle pance, dovessero trovare la soluzione perfetta ti dico già che sarà difficilissimo batterli. Voto 8”.

Sensazioni sulla Ferrari?

“Come ogni anno nei test, la scuderia di Maranello viene osannata dai giornali. Dico semplicemente di attendere, diamo comunque fiducia. Voto 6.5”.

La McLaren come la vedi invece?

“Hanno faticato anche per la positività di Ricciardo. Ha corso solo Norris e credo che comunque si siano leggermente nascosti. Voot 6.5”.

Cosa ti aspetti invece da AlphaTauri?

“E’ un grande team. Voglio dargli 7, non perché sia superiore alla Ferrari, ma perché non mi aspettavo questa salita dal team che ha sede a Faenza”.

Qual è la tua analisi su Aston Martin?

“L’Aston Martin deve migliorare. Non hanno fatto benissimo, nonostante la coppia piloti non sia male, vediamo però meglio domenica. Voto 6”.

Ti è piaciuta l’Alpine?

“Tanti problemi tecnici durante questi giorni, non mi hanno convinto. Anche se la coppia piloti non è così male. Voto 5”.

Considerazioni su Alfa Romeo?

“Parliamo di una coppia nuova, ma non male. Sono onesto: Bottas può fare bene, porta esperienza e può aiutare Zhou. Per quanto sia arrivato principalmente per motivi economici, credo sia comunque un buon pilota. Voto 6”.

Che pareri invece hai sulla Williams?

“Non mi hanno convinto. Tanti testacoda, in particolare con Latifi in questi giorni. Senza dimenticare la rimozione del logo Senna che ancora non riesco ad accettare. Voto 5”.

Ti hanno convinto i test, un po’ particolari, svolti da Haas?

“Magnussen porta esperienza e può aiutare la crescita di Mick Schumacher. La macchina è comunque quella che è e non mi aspetto grandi miglioramenti. Voto 5.5”.

Carlo noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Ci puoi ricordare i tuoi prossimi impegni?

“Ti ringrazio per la conferma ricevuta anche per questa stagione. Ci terrei a ringraziare anche Filippo Gherardi e Martina Renna che mi hanno confermato ancora una volta nella loro trasmissione di Odeon Tv e settimana prossima saremo pronti a partire. Per il Senna Day non vedo l’ora… parliamo di un grandissimo evento al quale parteciperanno tanti esperti del mondo dei motori, tra giornalisti ed ex piloti”.

Se vuoi sentire l’intervista a Carlo Ametrano clicca sul link che segue: http://chirb.it/BqFnwx