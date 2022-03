Capua, stasera il “Kollettivo Kairos” presenta “What The Healt!”

Capua – Questa sera al FaziOpenTheater alle ore 19:30, il “Kollettivo Kairos” di Portici si esibirà in “What The Healt!”. Che rapporto esiste oggi con il cibo che consumiamo quotidianamente? Quanto ne sappiamo della provenienza dello stesso? È giusto consumare carne o è preferibile sotituirla del tutto adottando una dieta vegetariana? Da tali dubbi nasce l’esigenza del Kollettivo Kairos (1,7) di proporre una riflessione sull’alimentazione e di porre il cibo come protagonista di un’estenuante dubbio su cosa è salutare e cosa invece non lo è. Il linguaggio dello spettacolo è condensato attraverso la danza e il mimo che fanno del corpo lo strumento di una nuova “virtualità concreta”. Proprio al fine di aggiornare l’occhio scenico dello spettatore alle nuove realtà sinestetiche, aumentate, virtuali, le sequenze dello spettacolo si muovono su più livelli spaziali e temporali: bidimensionalità, rallenty, rewind e forward. Dopo una lunga attesa e sospensioni, riparte presso Palazzo Fazio a Capua, il “FaziOpenTheater”, la giovane e fortunata Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative, patrocinata dal Comune di Capua, promossa dalle Associazioni “Il Colibrì” (Centro Sperimentale Teatro – Arte – Cultura) e “Capuanova”, e in partenariato con “Aliante” di Capua, con la Scuola di Alta Formazione in Teatro e Cinema “Il Pendolo” (Caserta – Capua), con “Mestieri del Palco – Progetto Zeta” di Napoli, con l’Associazione “Arabesque”. Coreografie e regia sono del “Kollettivo Kairos”, gli interpreti che daranno vita alle performance: Marcello Francolini, Vittoria Guarracino, Silvia Autorino e Mariangela Milano.

a cura di Luigi De Rosa

“Kollettivo Kairos” (le foto a corredo dell’articolo sono tratte dal sito faziopentheater.it

Link ufficiale : https://www.faziopentheater.it