Capri: locali presi d’assalto in piazzetta. Si va verso riaperture

Il primo sole più caldo di marzo è stato sufficiente a far prendere d’assalto i tavolini dei bar di Capri da parte dei primi turisti. I vacanzieri delle mezze stagioni hanno letteralmente invaso i locali della piazzetta di Capri per godersi l’imminente arrivo della primavera, previsto per la settimana prossima.

Riaperture nelle prossime settimane

Ed ecco che l’Isola Azzurra già parla di riaperture in vista della stagione estiva, per ripetere o migliorare i numeri pazzeschi dello scorso anno per una graduale ripresa dalla pandemia da covid 19. Dati alla mano, i portali delle prenotazioni di strutture ricettive e alberghi sembra siano tornati al caos pre-covid. Quel caos che tanto piace agli albergatori che sperano di riprendersi dopo due anni difficili. Le prossime settimane saranno dunque sancite dalla riapertura delle grandi strutture alberghiere, bar, ristoranti.

Nonostante tutto

C’è da evidenziare, tuttavia, che nonostante il disastro pandemico a cui ha dovuto far fronte il mondo intero, Capri rientra tra quelle località turistiche uscite a testa alta dalla crisi, con numeri sempre invidiabili in relazione al periodo in corso. Il 2022, così, si appresta a diventare l’anno della consacrazione per il turismo ai Faraglioni.