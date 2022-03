Capri, incendio in una casa , paura in Via Tiberio , come scrivono i colleghi di Capri news Serata di grande paura a Capri, in via Tiberio, dove poco prima delle 20.30 uno spaventoso incendio si è sviluppato, per cause accidentali, all’interno dell’abitazione di una famiglia della zona, devastandola. Un agente della Polizia Municipale libero dal servizio, attirato dal fumo, è stato tra i primi ad accorrere e a chiamare i soccorsi. A sirene spiegate con i mezzi in dotazione si sono recati sul luogo dell’incendio i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare non poco per avere ragione delle fiamme. Sul posto sono giunti il sindaco Marino Lembo, il comandante della Polizia Municipale responsabile della Protezione Civile Daniele De Marini e una pattuglia della Polizia del commissariato di Capri. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. A scatenare le fiamme sarebbe stata una scintilla partita dal camino.