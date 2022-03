Capri, il sindaco Marino Lembo dedica uno speciale ricordo a Lucio Dalla nel decimo anniversario della morte

Capri. Il sindaco Marino Lembo, in occasione del decimo anniversario della morte del cantautore bolognese Lucio Dalla, gli dedica uno speciale ricordo:

«“I russi, i russi, gli americani

No lacrime, non fermarti fino a domani

Sarà stato forse un tuono

Non mi meraviglio

È una notte di fuoco”.

Lucio Dalla scrisse Futura, una delle sue canzoni più profonde, a Berlino, dopo aver visitato il Checkpoint Charlie, che delimitava il settore statunitense e quello sovietico. Scene da guerra fredda che pensavamo di aver dimenticato, in Europa. E invece quella che è appena trascorsa è stata una nuova notte di fuoco. I giornali ci dicono che un convoglio militare russo lungo 60 chilometri si sta preparando all’assedio di Kiev. E allora, in queste ore drammatiche, ci torna in mente Se io fossi un angelo:

“E se non mi abbattono

anche coi russi parlerei”.

Oggi sono 10 anni senza Lucio Dalla. Le sue parole, la sua arte, sono attualissime. Ci manca. E manca tanto a Capri, che tanto amava. Lo incontravamo in piazzetta, al ristorante, in taverna. Era uno di noi, lo sentivamo parte della nostra comunità.

È ancora e sempre con noi».