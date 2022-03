Capri, aumenta il valore delle ville di lusso ma la crisi legata alla guerra in Ucraina dà un duro colpo al turismo

A Capri è in costante crescita il valore delle ville di lusso con aumento che arriva a raggiungere anche il venti per cento. Tra le dimore in vendita, ad esempio, la casa del famoso regista Carlo Ludovico Bragaglia in Via Tiberio oppure la villa di Christian De Sica tra Via Aiano di Sopra e la provinciale Capri-Anacapri. Dall’elenco dei possibili e facoltosi acquirenti al momento si escludono i grandi magnati russi che da sempre hanno dimostrato la propria predilezione per l’isola azzurra come meta per le proprie vacanze. E’ chiaro che le conseguente della guerra in Ucraina si fanno sentire mettendo in difficoltà proprio il settore del turismo proveniente dalla Russia. Oltre alla crisi legata agli affitti delle residenze lussuose la prossima estate sicuramente non si vedranno i tanti megayacht appartenenti ai magnati russi alla cui presenza ci si era oramai abituati.

Un altro settore che risentirà della crisi legata al conflitto in Ucraina sarà quello dell’abbigliamento made in Italy che da sempre ha attratto i turisti russi affascinati dalla qualità e bellezza della moda italiana.