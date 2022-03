“Cantando” il nuovo progetto musicale dei Comoverão

I “Comoverão” sono un duo di musica brasiliana composto da Simona Boo (voce) e Diego Imparato (basso). Lei è una delle voci più apprezzate del panorama musicale partenopeo: nata a Napoli ma di origini nigeriane, da anni è anche al fianco dei 99 Posse. Lui, tra i migliori bassisti europei, è uno tra i pochi italiani ad essersi esibito al BlueNote di New York. I Comoverão, letteralmente “Come l’estate”, con “Cantando” sono al loro secondo album, e come successo nel primo Ep dal titolo omonimo, fondono magnificamente i suoni della musica partenopea con quelli carioca senza dimenticare un omaggio ad un grande maestro come Pino Daniele che in questo nuovo proggetto musicale è ricordato con una raffinata interpretazione di Lazzari Felici riletta con grande talento da Diego Imparato . Ma i Comoverão durante questi dieci anni di collaborazione insieme ci hanno abituati a spettacoli e performance musicali di grande spessore nei quali hanno esaltato la MPB (Musica Popular Brasileira) con classe ed eleganza. In questo nuovo album ancor più marcata rispetto al precedente è la ricerca di fusione tra tradizione e nuove sonorità che rapiscono e incantano l’ascoltatore come in «Mambembe», di Chico Buarque de Hollanda o in «Correnteza», un classico del 1976 di Antonio Carlos Jobim in cui a esaltarsi è il cantato “baixinho” di Simona Boo. Straordinarie poi le performance dedicate ad artiste come Elis Regina, Rosa Passos, Joîo Bosco, Gal Costa, Vanessa De Mata, Roberta Sà e Vanessa Moreno. “Canto da Dor”, infine, è l’inedito scritto da Simona Boo, omaggio ancora una volta alla musica popolare carioca che si arricchisce del sound originalissimo del basso di Diego Imparato. Da ricordare gli altri artisti che hanno contribuito alla realizzazione del disco che sono un ulteriore garanzia di qualità assoluta dell’intero progetto: Daniele Sepe, Mario Nappi, Gianluca Brugnano, Luca Mignano, Francesco Varchetta e Antonio Esposito.

Di Luigi De Rosa

