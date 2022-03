Camylla Ferrara, la postina della Costiera Amalfitana diventata virale su TikTok. Camylla Ferrara, 24enne di Cava de’ Tirreni, è diventata famosa su TikTok grazie ad un video in cui si riprende mentre si arrampica per centinaia di gradini e vicoli strettissimi, poi si volta e compaiono il mare ed i meravigliosi della Costa d’Amalfi. I suoi lunedì da postina sono, ormai, tra le sorprese più inaspettate di TikTok.

Il TikTok più virale del suo profilo è di febbraio 2022 e ha avuto mezzo milione di visualizzazioni: è quello in cui ci mostra il suo lunedì. L’account non è molto seguito, poco più di duemila follower per ora, ma già altri suoi video – diciamo amalfitani – hanno raccolto decine di migliaia di visualizzazioni.

“È un periodo particolare della mia vita – dice per telefono a Mashable Italia, nel suo giorno libero – Non ero mai stata in Costiera prima di fare la postina, ma una volta che sei qui è un attimo e conosci tutti. È bellissimo: sono innamorata di Atrani, per dire, dei suoi vicoletti. Con tutte le scale è pesante, ma poi quando scendi e ti giri, c’è il mare”.

Nei suoi video, la postina di TikTok ci mostra il continuo via vai, di corsa con la pettorina gialla che sventola, e gli scorci improvvisi tra le case più arroccate. “Ho scaricato un’app per contare i passi. Me l’hanno suggerito gli utenti. Ne faccio pochi, ma poi sono 300 i piani di scale”.

Ferrara ha iniziato il suo lavoro da poco; è stata presa alle Poste a ottobre 2021, ma con un contratto a tempo determinato che le viene rinnovato ogni pochi mesi. “”Lavoro come portalettere da cinque mesi in Costiera. Il massimo che potrò fare sarà 12 mesi… dopo di che andrò via da qui. Il solo pensiero mi logora e non faccio altro che pensare a come fare per non abbandonare questo posto. Mi sono innamorata del mio lavoro ma più di tutto mi sono innamorata dei miei luoghi quotidiani. Anche con mille disagi, vorrei restare per sempre”.