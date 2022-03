L’istituto alberghiero “F. de Gennaro” di Vico Equense fa il pieno di medaglie ai Campionati della Cucina Italiana. È medaglia d’oro e medaglia d’argento, grazie al prof. De Rosa Tommaso categoria D3 ARTISTICA e medaglia di bronzo grazie al prof. Malafronte Luigi categoria K1 senior CUCINA CALDA e migliore allievo Aiello Luigi K1 junior CUCINA CALDA. I prof.ri De Rosa Tommaso e Malafronte Luigi e l’allievo Aiello Luigi hanno partecipato ai Campionati della Cucina Italiana 2022, il concorso nazionale per i migliori chef. Al gran finale della competizione il prof. De Rosa ha portato due opere artistiche utilizzando la tecnica della pittura con burro di cacao, scultura di cioccolato, pasta di zucchero. Il nome delle opere “STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE” e la “LA MIA INFANZIA”, il prof. Malafronte ha preparato un piatto starter caldo dal titolo “LA GROELANDIA INCONTRA L’ITALIA IN UN VIAGGIO DI EMOZIONI” lo stesso per l’allievo AIELLO con il nome del piatto “L’HALIBUT IN CHIAVE MODERNA”. I campionati della cucina italiana si sono svolti a Rimini e alla competizione hanno partecipato più di 1500 concorrenti provenienti da tutte le regioni di Italia sotto l’occhio vigile di giudici professionisti di fama internazionale. Mentre, ad assaggiare live i piatti preparati, erano presenti commissari che dovevano fornire dei pareri su gusto, colore, armonia e cotture. Il prof. De Rosa docente di laboratorio di enogastronomia – settore pasticceria, ha scelto di proseguire gli studi universitari un percorso che gli ha permesso di acquisire conoscenze che con sacrificio e dedizione gli hanno permesso di vincere l’oro e l’ argento nazionale. Il prof. Malafronte docente di laboratorio di enogastronomia, napoletano di Gragnano già veterano dei campionati della cucina italiana, ha un palmares di titoli acquisiti nel corso degli anni scorsi (1 oro 4 argenti e 3 bronzi) quest’ anno conquista il bronzo nella categoria cucina calda. L’allievo Luigi Aiello vicano doc, si proietta verso il mondo dell’alta gastronomia, affermandosi ai campionati della cucina italiana come nuova promessa della ristorazione. Dice l’allievo della sua cucina: “I miei piatti, riflettono due anime: da un lato l’amore per il cibo godurioso, ricco, ‘rotondo’, dall’altra la consapevolezza che il cibo non dev’essere, non è, solo conforto. Deve farti riflettere, ragionare. Deve portarti dove non ti aspetti, verso un miglioramento della vita”. Per il dirigente dott. Tufano Salvador dice dell’istituto alberghiero F. De Gennaro: “È solo l’ inizio di una nuova rinascita che proietterà la scuola e tutti i suoi alunni verso l’ alta formazione nel mondo della gastronomia stellata”.

