Campania, dal 1 aprile esenzioni ticket sanitari per reddito rinnovate in automatico. Le esenzioni dei ticket sanitari in Campania per fasce di reddito, scadute o in scadenza domani, giovedì 31 marzo 2022, saranno rinnovate in automatico dal 1 aprile.

Il rinnovo riguarderà solo le esenzioni per fascia di reddito (con codici E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14), non quindi quelle per patologie croniche che sono legate ai piani terapeutici.

Le esenzioni ticket per reddito erano state prorogate dalla Regione Campania dall’inizio del Coronavirus, per evitare che si potessero creare assembramenti negli ambulatori delle Asl. Adesso, invece, i rinnovi saranno automatici, a parità di condizioni economiche, e si faranno solo online per le nuove domande.