Campania, Covid: i nuovi positivi sono 5.852, sale al 15% il tasso di positività.

La Regione ha diffuso i dati relativi all’emergenza Covid in Campania.

Sono 5.852 i nuovi positivi al Covid in Campania (4.935 al test antigenico e 917 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 11 i decessi nelle ultime 48 ore, dei quali 6 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale attraverso il bollettino quotidiano.

I tamponi processati ieri sono stati 40.690 di cui 28.941 test antigenici e 11.749 molecolari, per un indice di contagio pari al 14,38%, in leggero calo rispetto al 15% registrato ieri su un numero di tamponi di gran lunga inferiore.

Capitolo posti letto: quelli di terapia intensiva disponibili sono 631 a fronte di 29 occupati (-1 rispetto al dato di ieri). In leggera flessione anche i posti letto di degenza occupati: 575, a fronte dei 591 di ieri (-16).