Con il programma di Garanzia Giovani, seconda fase, della Regione Campania sono andati a lavorare 21.656 ragazzi.

Di questi:

11mila con contratti a tempo indeterminato;

3mila con contratti a tempo determinato;

7.600 con contratti di apprendistato.

Complessivamente, con le altre misure e nelle altre fasi, gli occupati della Regione Campania grazie a garanzia giovani sono oltre 40mila.

“È un risultato importante che ci indica come dobbiamo continuare a muoverci per creare lavoro per i nostri giovani”, ha ribadito il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.