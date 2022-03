Calcio, Massa Lubrense-San Vito Positano: il derby dell’anno in diretta

Calcio. Positanonews segue in diretta una partita storica per il San Vito Positano e il Massa Lubrense. Un conflitto sempre più agguerrito dal punto di vista puramente sportivo e agonistico, visto che il Massa sfiora la promozione per abbandonare il campionato e puntare alla lega delle Eccellenze. Abbiamo ascoltato le parole di Lello Acone a bordo campo, che definisce questo match un derby tra cugini e partita abbastanza equilibrata. C’è molto agonismo in campo, speriamo che finisca bene per entrambi. Il Massa Lubrense è ormai a un passo dalla matematica promozione e il San Vito Positano è già ai play off. Bisogna solo vedere se giocherà in casa. Insomma, si tratta di un match che si gioca a tensioni elevatissime, sia dal punto di vista della tifoseria che del gioco. Per adesso il risultato è 2 a 1 in favore del Massa, arbitra Ganzerli allo stadio Cerulli. Il San Vito Positano ci prova a testa alta in attesa delle ultime partite di campionato, tra cui quella in casa contro l’Agerola che occupa metà classifica.