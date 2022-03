CAI Monti Lattari, nuovi organi direttivi: il presidente è Raffaele Luise

I Monti Lattari costituiscono la catena montuosa della Costiera Amalfitana, della Penisola Sorrentina e dell’Isola di Capri. Un comprensorio noto al mondo per essere stato la prima Repubblica Marinara italiana, dal 839 al 1135 d.C.. Si è svolta ieri l’assemblea dei soci per il rinnovo degli organi direttivi del CAI Monti Lattari. Il CAI rappresenta per noi la sintesi della “filosofia” del “camminare di qualità” tra la natura e la cultura dei luoghi. È nostro alleato nella valorizzazione della pratica del trekking e nella tutela del nostro inestimabile patrimonio naturalistico. Auguri di buon lavoro al neo presidente Raffaele Luise e a tutto il direttivo. Dal comune di Agerola un augurio particolare al neo eletto consigliere del direttivo, l’agerolese Matteo Pisacane. E grazie, in particolar modo, a Pio Gaeta che lascia in eredità un modello virtuoso, un organismo sano e attivo, pronto a tagliare nuovi e più entusiasmanti traguardi per il rilancio dei nostri territori nell’era del turismo post covid.