Bufera di neve a Tramonti: coordinamento per spargere il sale e ripristinare la viabilità. Si avvisa la popolazione che in zona Tramonti – Chiunzi è in atto una bufera di neve. P.A. I Colibrì informa che si stanno coordinando per spargere il sale e ripristinare la viabilità.

Si sconsiglia per il momento di mettersi in viaggio privi di catene.