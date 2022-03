Brunetta da Ravello a Venezia “Qui una Fondazione d’ eccellenza”

Da Ravello in Costiera amalfitana, dove è cittadino onorario ed è stato presidente della Fondazione Ravello, poi la Regione Campania di De Luca ha fatto altre scelte, alla sua Venezia , ecco cosa riporta l’ANSA, auguri di buon lavoro.

“Venezia deve tornare ad essere città del futuro come è sempre stata, per fare questo abbiamo bisogno di tante intelligenze, e questa Fondazione attrarrà intelligenze, persone, giovani, investimenti economici e finanziari a 360 gradi, dalll’idrogeno a Porto Marghera all’agricoltura sostenibile, il cambio degli usi e dei consumi del carbonio”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione Renato BRUNETTA, oggi nominato presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. La Fondazione “porterà tutta l’eccellenza italiana a Venezia, dalla moda all’editoria alla fiction… Dobbiamo essere degni della nostra storia’ conclude BRUNETTA. “Vogliamo far riconoscere venezia capitale mondiale della sostenibilità, ce la faremo in brevissimo tempo”