La moda del Made in Italy non poteva che essere girata a Capri, con tanto di base musicale iconica per il Bel Paese. “Il mondo” di Jimmy Fontana – intonata da Il Volo – accompagna le modelle nello spot di Bella, l’icon denim Fracomina.

Capri cornice perfetta

Sbarca dunque in tv il nuovo spot dedicato al Bella F, il primo vero denim completamente Made in Italy. Capri fa da cornice a un italian lifestyle fatto di luce calda e scorci di un Mediterraneo celebrato a ogni latitudine. I colori leggiadri ed eleganti dell’Isola Azzurra creano un connubio perfetto con la pubblicità del brand italiano. Le riprese sono state realizzate lo scorso mese di ottobre dalla Medias srl, con l’assistenza ed il supporto della Capri Film Locations di Conny Vuotto.

Il nuovo icon denim