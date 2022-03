Bagnoregio (VI). ArtValle. Valter Vari con “Citazioni”.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Valter Vari con CITAZIONI a Civita di Bagnoregio.

Neoartgallery

presenta

Valter Vari

CITAZIONI

a cura di

Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi

“CITAZIONI”

di Valter Vari

A cura di Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi

ArtValle

Via Della Valle 4 Bagnoregio VITERBO

Vernissage

sabato 9 aprile 2022 ore 16.30

ESPOSIZIONE

da sabato 9 a lunedi 18 aprile 2022

Finissage

lunedi 18 aprile 2022, ore 16.30

INGRESSO GRATUITO

ORARI:

sabato e domenica dalle 16,30 alle 19,30

altri giorni su appuntamento previa telefonata al 335 6159967 oppure al 3701573842

Programma della serata Inaugurale:

Apertura mostra

Performance al sax del Maestro Sandro Perelli

Scheda della mostra:

Valter Vari omaggia con la sua mostra personale una delle più celebrate realizzazioni urbanistiche del ricchissimo patrimonio architettonico italiano: Civita Di Bagnoregio, luogo dal fascino senza tempo.

“L’omaggio” risulta particolarmente efficace, perchè realizzato da Valter Vari, artista e architetto che ha contribuito in modo determinante al recupero e alla valorizzazione di ArtValle lo spazio espositivo di Bagnoregio. Valter Vari aggiunge, alla maestria tecnica, che fa delle sue opere uno specchio estetico di elevato valore, dove l’artista si compiace del gusto del bello e del colto attraverso raffinati intrecci di ermetici enigmi che si sciolgono come nodi complessi solo per chi si sente pronto ad indagare le commistioni intellettuali, Citazioni di rara intensità ed efficacia.

Le Citazioni contenute nelle opere del progetto espositivo di Valter Vari sono raffinate, colte, necessarie e sono una caratteristica importante, da molti realizzata inconsapevolmente, dell’arte che segna nella continuità il passaggio del tempo, caratteristica avente la stessa modalità d’approccio proprie del virus, che inganna, in una sorta di mascheramento, la cellula in cui penetra. Molti tra i più interessanti fenomeni, che nel momento germinale non sono mossi da finalità mercantili, agiscono come una positiva malattia all’interno di un organismo dato, che si modifica a partire da essa, che l’assorbe adattandola e adattandovisi.

La funzione attiva delle Citazioni è quanto di più distante ci sia dalla realizzazione della copia, utile, questa si, ad una operazione di banale mercato. Le Citazioni diventano un omaggio al genio creativo, spesso incompreso per i contemporanei, divenendo il combustibile culturale in quanto finisce per conferire all’autore la medesima missione svolta nei secoli dai discepoli dei filosofi.

Le Citazioni nell’arte rifuggono appunto da «un atteggiamento rigidamente competitivo» e si presentano sotto forma di benefico contagio. Questo è accaduto nei secoli e questo accade oggi con le opere con cui Valter Vari omaggia Civita di Bagnoregio.

Giorgio Bertozzi

Le Citazioni presenti in mostra sono l’omaggio ai seguenti artisti: