Sorrento (NA) Questo pomeriggio presso i “Bagni della Regina Giovanna” quello che doveva essere un semplice momento di svago, viste le temperature primaverili, stava per trasformarsi in tragedia. Un giovane turista, infatti, tuffandosi nello specchio d’acqua della laguna, l’area più bella e visitata dagli stranieri dell’antica Villa Marittima di epoca romana, ha colpito con il volto il fondale della stessa, probabilmente calcolandone male la profondità, che oltretutto in questo periodo è caratterizzata da una persistente bassa marea. Fortunatamente due soccorritori della Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli Sud, che erano presenti in zona per l’evento “Le Giornate FAI di Primavera“, realizzato quanto era accaduto in laguna, sono intervenuti tempestivamente. Il turista, un ragazzo di nazionalità danese, era vigile ma sotto shock per lo spavento e con il volto insanguinato. I soccorritori che lo hanno medicato hanno verificato con attenzione che le ferite al volto non fossero che superficiali e che il ragazzo fosse presente a se stesso. Dopo l’assistenza prestata, gli hanno comunque consigliato un’ulteriore visita precauzionale presso il nosocomio sorrentino. Il ragazzo danese ha espresso un sentito ringraziamento verso i due soccorritori della Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli Sud, che con determinazione e competenza gli hanno prestato tutte le cure necessarie accertando anche che i tagli al viso non richiedessero punti ma solo disinfezione. “Un’Italia che aiuta” questo è il claim che da sempre accompagna la Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli Sud, un’organizzazione no profit fatta di uomini e donne, che ci rendono orgogliosi di quella Sanità italiana che risponde sempre presente nel momento del bisogno.

di Luigi De Rosa

Turista ferito soccorso da operatori della Croce Rossa Italiana

Turista soccorso ai Bagni della Regina Giovanna

Link Croce Rossa Italiana Comitato Napoli Sud: https://www.facebook.com/cri.napolisud1/