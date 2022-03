Avversari sul campo ma uniti contro la guerra: il Sorrento Juniores batte il San Giorgio per 4-0

Avversari sul campo ma uniti contro la guerra: con questo straordinario messaggio, allo Stadio Italia, il Sorrento Juniores affronta il San Giorgio per lo scontro ai vertici della 16esima giornata. I ragazzi di Giulio Russo compiono un autentico miracolo e calano il poker ad una delle squadre più forti di questo campionato. Grazie alla tripletta di Boiano e una rete di Marciano il sogno del Sorrento continua, al primo posto in classifica e con una partita in meno da giocare.