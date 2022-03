Auto in fiamme nella notte a Pimonte , forse una vendetta

Pimonte ( Napoli ) Un episodio grave nel comune confinante fra Gragnano ed Agerola nei Monti Lattari . A Pimonte torna la paura per una scia di ritorsioni e vendette che potrebbero aumentare la tensione nel piccolo comune. Verso le due della scorsa notte i Carabinieri sono intervenuti a via Antonio Vuolo dove per cause ancora in corso di accertamento un incendio ha distrutto un’auto in sosta.

Il proprietario è noto agli inquirenti e non si esclude che dietro il rogo doloso possa esserci un avvertimento. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della locale stazione.