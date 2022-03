Aumenti a raffica in Penisola Sorrentina: fra pasta e benzina almeno tre in una settimana. Stiamo girando la Penisola Sorrentina, da Massa Lubrense a Vico Equense, tra stazioni di carburante e supermercati. Sono praticamente tutti i distributori ad aver aumentato il prezzo della benzina almeno tre o quattro volte. La stessa situazioni si presenta anche per alcune marche di pasta, come anche confermato da alcuni responsabili dei supermercati della penisola.

Qualcuno si chiede se ci siano alcune speculazioni. Speriamo che le autorità competenti stiano facendo quanto possano per controllare eventuali situazioni sospette.