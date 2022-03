Attività di manutenzione sugli impianti: interdette al transito per due notti le gallerie Varano e Privati sulla SS145 Sorrentina

CAMPANIA, ANAS: PER ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, INTERDETTE AL TRANSITO PER DUE NOTTI LE GALLERIE ‘VARANO’ E ‘PRIVATI’ SULLA SS145 “SORRENTINA”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

· per l’esecuzione della medesima tipologia di attività nella galleria di ‘Santa Maria di Pozzano’ interdetta al transito per una notte la strada statale 145/VAR · interventi programmati in orario notturno allo scopo di minimizzare i disagi per l’utenza Lungo la strada statale 145 “Sorrentina” nelle notti comprese tra il 22 ed il 23 marzo (nella fascia oraria notturna 22.00-6.00 del giorno successivo) verranno eseguite attività di manutenzione sugli impianti situati in corrispondenza delle gallerie ‘Varano’ e ‘Privati’, in provincia di Napoli. Nel dettaglio, per l’esecuzione di tali interventi, si rende necessaria l’interdizione al transito della tratta compresa tra gli svincoli di Castellammare Ospedale (km 3,600) e Castellammare – Villa Cimmino (km 9,750), compresa l’interdizione dello svincolo di Gragnano al km 7,200. Durante le chiusure, la circolazione verrà deviata su viabilità locale con indicazioni in loco. Inoltre, sempre per l’esecuzione di attività di tipo impiantistico all’interno della galleria ‘Santa Maria di Pozzano’ situata lungo la strada statale 145/VAR, tra le 22.00 di lunedì 21 e le ore 6.00 di martedì 22 marzo si rende necessaria l’interdizione dell’arteria viaria (compreso il tunnel, tra il km 0,000 ed il km 5,500). Durante la chiusura, la circolazione proveniente da Castellammare di Stabia e da Sorrento verrà deviata lungo la ex SS145.