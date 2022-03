Atrani e la costiera amalfitana nel nuovo spot Activia con Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada torna protagonista di un nuovo spot di Danone Activia. Ma soprattutto per la costiera amalfitana c’è una comparsa importante: Atrani, che conserva quel clima unico e da favola perfetto per uno spot simile. Per alcuni secondi, è proprio il piccolo borgo della costa d’Amalfi a fare da sfondo a Vanessa Incontrada, che racconta quanto sia importante Activia per la vitalità. Il nuovo spot Activia mette al centro le donne e il loro benessere come chiave per una vita che vuole tornare ad essere attiva e sorridente. “Quando ti prendi cura della tua pancia – racconta Vanessa Incontrada, dallo scorso anno testimonial del celebre yogurt con probiotico, durante lo spot – si moltiplica il tuo benessere, il tuo ritmo, il tuo dinamismo, la tua vitalità”. E proprio su questo concetto di “moltiplicazione” si fonda l’idea creativa della campagna pubblicitaria, che vede l’attrice e conduttrice tv “moltiplicarsi” in tanti momenti della sua giornata lavorativa. Chiude lo spot il claim: “Activia. Ricco di gusto, pieno di vita”.