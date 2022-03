Atrani: assolti i titolari del ristorante e il proprietario del costone roccioso che franò sulla cucina e uccise il cuoco Carmine Abate

Tutte le certezze tecniche crollarono quel 2 gennaio di 12 anni fa quando, anche a causa delle incessanti piogge che caddero sulla Costiera Amalfitano per ventidue giorni, creando vari smottamenti in più zone, si staccò il masso killer che finì proprio sulla cucina dove lo chef stava preparando i pasti per gli avventori del rinomato ristorante. Erano le 10 di mattina, lo chef Carmine Abate era ai fornelli per preparare le pietanze per il pranzo e la frana lo travolse in pieno. Morì sul colpo, seppellito dai detriti, e ogni tentativo di salvargli la vita si rivelò inutile. Fu soltanto un caso che, in quel preciso momento, nel locale si trovava solo la vittima che aveva raggiunto il ristorante bypassando un’altra frana. Aveva ritardato il suo arrivo al locale proprio perché bloccato dall’altro smottamento. La sua morte destò scalpore in tutta la Costiera per le coincidenze (il ritardo per la prima frana) che determinarono la tragedia.

Secondo la pubblica accusa in quella parte di roccia si erano già manifestate avvisaglie che segnalavano il pericolo concreto di un crollo, ma chi aveva la possibilità di intervenire sottovalutò il rischioe non fece nulla. Infatti, in primo grado erano a giudizio anche i tecnici e i responsabili di area dell’Anas che furono assolti. Le uniche condanne furono quelle inflitte ai proprietari del ristorante e al proprietario del tratto roccioso. Gli stessi che la Corte di Appello di Salerno ha assolto all’udienza di ieri perché il fatto non costituisce reato. La morte dello Chef resta così senza responsabili. Salvo ricorso in Cassazione.