Atrani, approvato il progetto per il marciapiede a sbalzo. Con apposita delibera di giunta il Comune di Atrani ha approvato il progetto definitivo per il marciapiede a sbalzo nel tratto di strada della statale 163 che attraversa il Comune più piccolo d’Italia per estensione territoriale.

Il marciapiede a sbalzo che rientra nel progetto “Messa in sicurezza strada statale nel tratto comunale su viadotto, con realizzazione di parapetti e delimitazioni a norma, realizzazione marciapiede ecc. – messa in sicurezza strutturale viadotto” sarà realizzato con i fondi pervenuto dal Ministero dell’Interno pari a 30 mila euro per il progetto.

Già nel 2016 il Comune di Atrani diede mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di elaborare una proposta progettuale capace di risolvere il problema del traffico pedonale lungo la ss. 163 Amalfitana nel tratto interessante il Comune di Atrani.

Non solo gli automobilisti sono soggetti ai rischi degli incidenti stradali, ma anche e soprattutto chi passeggia per le strade. Scopo della progettualità era proprio quello di risolvere le criticità che si manifestano soprattutto nel periodo estivo quando innumerevoli turisti transitano lungo il viadotto ad archi sovrastante il centro abitato di Atrani, tratto sprovvisto per gran parte di un marciapiede pedonale utile a collegare la galleria posta ad ovest con la chiesa di Santa Maria Maddalena posta ad est.

Già nel 2016 con delibera di giunta n. 14 avente oggetto “Rifacimento e prolungamento del marciapiede sulla S.S. 163 nel comune di Atrani, lavori di messa in sicurezza” fu approvato il progetto preliminare dal titolo “Rifacimento e prolungamento del marciapiede sulla S.S. 163 nel comune di Atrani, lavori di messa in sicurezza” per un importo complessivo di € 379.949,93.

Nel 2019 il Governo, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disciplinato l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Comune di Atrani nel mese di maggio 2020 ha candidato proprio il progetto preliminare per il marciapiede a “sbalzo” e nel mese di agosto il Ministero degli Interni, con apposito decreto, ha stabilito in prima battuta il finanziamento dei primi 970 progetti in graduatoria. Successivamente, ad inizio dicembre, con apposito decreto legge (art.45 del d.l. 104/2020) il Governo ha previsto, per il richiamato contributo, un ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020.

Il Comune di Atrani è rientrato dunque in graduatoria (tra la posizione n. 971 alla posizione 4737) garantendo, così, a breve, una ulteriore sicurezza ai pedoni. Oggi l’approvazione del progetto definitivo.