Assurda Gaffe di Amanda Lear sulle donne ucraine durante l’intervista a Domenica in, su Rai1

Parlando della film in uscita nelle sale sulla vita di Salvador Dalì, che affronta anche la loro relazione, e dell’attrice che la interpreta, ha detto: “Ho visto la sua foto e ho detto non mi piace, sembra una mignotta ucraniana”.

“Cosa hai detto?”, le ha chiesto Mara Venier che evidentemente non aveva colto le sue parole.

Dopo la pausa pubblicitaria, la conduttrice è tornata sulla questione e la Lear si è scusata: “Prima scherzavo eh, scusate”.

“Non ho sentito”, ha spiegato Venier. “Alzatemi il microfono, mi perdo tante cose di Amanda”.

Alla fine dell’intervista il chiarimento della conduttrice: “Voglio precisare una cosa: quando Amanda se n’è uscita con quella battuta così infelice, ho detto subito ‘cosa hai detto’ perché non avevo capito, è chiaro che, se avessi capito, avrei preso subito le distanze come le prendo adesso. Non è il momento per fare polemiche unitili: non avevo sentito, stop alle polemiche. Voi sapete come è fatta Amanda. La base della sua personalità sono le battute di spirito, questa è stata un’uscita infelicissima che io non ho sentito, e chiudiamo qua”.

Assurda, incredibile e inconcepibile sia la battuta sia il fatto che non sia stata sentita dalla Venier, e non è la prima volta che escono frasi infelici, anzi sciagurate e inaccettabili, da un servizio pubblico ben pagato dalla collettività .