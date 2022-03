Assegnato a Fabrizio Geremicca il Premio di giornalismo Francesco Landolfo

Napoli – Fabrizio Geremicca ha vinto il “Premio di giornalismo Francesco Landolfo” con l’articolo dedicato al naturalista, ornitologo ed inanellatore Rosario Balestrieri (nella foto in basso), intitolato “Allo sportello dell’anagrafe nel cielo” pubblicato sul numero di ottobre 2021 di Corriere Extra, inserto speciale delle testate Il Corriere della Sera – Il Corriere del Mezzogiorno. Fabrizio Geremicca ha meritato il “Landolfo” per la sezione carta stampata ex aequo con Teresa Palmese di Metropolis, autrice del pezzo “La magia del mare pulito, l’uomo sporcherà ancora”. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Napoli, domani 15 marzo 2022, alle ore 11:00, presso la sede dell’Istituto di Cultura Meridionale (via Chiatamone 63, Palazzo Arlotta). Saranno presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, e il presidente della Federazione nazionale della Stampa, Beppe Giulietti. La cerimonia si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid. Il Premio, giunto alla decima edizione, ricorda e valorizza l’impegno nella professione di Francesco Landolfo, segretario dell’Ordine dei giornalisti della Campania, già vicedirettore del quotidiano Roma, fondatore e presidente dell’Arga Campania, scomparso nel 2006. Nell’ambito del premio viene assegnata una targa in ricordo di Gianpaolo Necco, consigliere nazionale Fnsi e Unaga, a cui si deve il rilancio delle attività dell’Arga. Fabrizio Geremicca, laureato in Lettere Moderne alla “Federico II”, giornalista freelance presso Corriere del Mezzogiorno, da sempre attento alle problematiche ambientali, si è distinto per uno stile asciutto, semplice e diretto, la sua penna ha raccontato scempi ambientali con cronaca puntuale e corretta dei fatti, denunciando i responsabili quando accertati, senza retorica e sanza mai tirarsi indietro, offrendo ai lettori delle testate con le quali ha collaborato un’informazione preziosa e coscenziosa.

di Luigi De Rosa

“Allo sportello dell’anagrafe nel cielo”

“Premio di giornalismo Francesco Landolfo”

“Premio di giornalismo Francesco Landolfo”: https://www.premiofrancescolandolfo.com/