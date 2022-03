ASL Salerno, ospedale di Sapri: dal 1 Aprile in Direzione Sanitaria a fianco dei direttore sanitario Claudio Mondelli e amministrativo Alfonso Manzo

Tutto avverrà dopo 3 anni e 4 mesi quindi con ordine di servizio subito dal 1 novembre 2018 fino al prossimo 31 marzo 2022 fine emergenza coronavirus covid-19 di cui il Conte Cav. don Attilio De Lisa del Comune di Sanza nella diocesi di Teggiano-Policastro finalmente verrà ripristinato dal reparto di chirurgia generale a collaborare in Direzione Sanitaria con serietà di sempre sottolineando che fu inviato dal precedente D. S. dell’ospedale di Sarno allora datore di lavoro al mancato rispetto della Sorveglianza Sanitaria del Medico Competente come categoria protetta e costretto il Sottoscritto ad eseguire per evitare il licenziamento (prima è stato l’unico a partecipare ai corsi formativi obbligatori aziendali di cui nel tempo divenendo con elogio centrale e visibile a livello di sito Referente del Governo delle Agende, delle Liste di Attesa, del Back-Office CUP-Ticket e ALPI presso l’ufficio gestione delle Attività ambulatoriali della Direzione Sanitaria creando una rete interna fino ai reparti-servizi Ospedaliero per la stampa dei piani di lavoro lista prenotati ambulatoriali).

Il ripristino avverrà dopo che ha avuto due incontri positivi con il nuovo direttore sanitario in presenza del suo legale ed esponendo apprezzamento verso il dottor Claudio Mondelli per la disponibilità concessa al Sottoscritto.

Quindi va il suo ringraziamento ai due Direttori che fanno capo anche al distretto sanitario 71 Sapri/Camerota congiunto al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata oltre al suo Legale che lo affianca dai tempi della dott. ssa Maria Ruocco e conosce bene tutta la situazione locale.

Infine da chi ha requisiti per mansioni superiori di Management nelle Organizzazioni Sanitarie arriva la stima alla Sede Centrale Aziendale di Via Nizza quindi Direzioni Generale con il direttore Mario Iervolino, Sanitaria con il dottor Ferdinando Primiano e Amministrativa con l’avv. Caterina Palumbo