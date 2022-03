Asl Napoli 3 Sud: arriva il vaccino Novavax. È disponibile per i residenti in uno dei 57 comuni dell’Asl Napoli 3 Sud il vaccino anti Covid Nuvaxoid di Novavax. Il farmaco è autorizzato esclusivamente per il ciclo primario di vaccinazione (soggetti alla prima dose) di età pari o superiore ai 18 anni.

Per tutti i cittadini che hanno i requisiti necessari, l’accesso alla somministrazione presso i centri vaccinali Asl Napoli 3 Sud è libera e non richiede alcuna prenotazione. La prima tranche di dosi inviate è pari a circa 18mila unità.

Nuvaxoid 0,5 ml/dose contiene 5 mcg della proteina Spike di Sars-CoV-2, viene somministrato come ciclo di 2 dosi (da 0,5 ml ciascuna) a distanza di tre settimane (21 giorni) l’una dall’altra.

Ogni flaconcino multidose contiene 10 dosi da 0,5 ml e non richiede diluizione. Viene conservato in frigorifero tra 2°C e 8°C ha una validità di 9 mesi; chiuso a temperatura ambiente fino a 25°C è utilizzabile entro 12 ore. Dopo la prima perforazione, conservato in frigo tra 2°C e 8°C, è utilizzabile entro 6 ore.

Il vaccino di Novavax si affianca a quelli a mRNA di Pfizer e Moderna, dai quali si differenzia per il meccanismo d’azione, ma non per l’efficacia, che, in base agli studi disponibili, sarebbe molto alta. Un’arma importante nella lotta alla pandemia che potrebbe convincere gli indecisi e i più riluttanti alla vaccinazione.