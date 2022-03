Arte. La guerra arriva in galleria. L’Hermitage rivuole in anticipo il Tiziano prestato per la mostra

Il direttore di Palazzo Reale a Milano, annuncia con un video la restituzione di due opere d’arte, in grande anticipo sulla data prefissata negli accordi di comodato d’uso, su richiesta della direzione del Museo dell’Hermitage. Si tratta di un Tiziano e di un Cariani, che non inficiano la bontà della Mostra Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano – Palazzo Reale Milano. L’amarezza di Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale, dopo la ritorsione russa e grande e indicibile, soprattutto quando dietro l’approntamento della esposizione si celano anni di ricerca e lavoro. Ogni quadro , non ha caso è esposto, ma ha una sua precisa motivazione.