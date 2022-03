Antonino Siniscalchi: “Ecco chi era Achille Lauro”. Nella splendida serata, trascorsa nel ristorante Zi’Ntonio a Sorrento, in occasione della presentazione del libro di Gigi Di Fiori, si è parlato in primis del comandante Achille Lauro. Armatore, politico, editore e dirigente sportivo: il comandante ha fatto la storia della penisola sorrentina e del Napoli. Di lui e di alcune sue goliardate ha parlato Antonino Siniscalchi, giornalista ed ex professore di educazione fisica del liceo scientifico Salvemini. “Non posso dimenticare di quando Andrea Torino stava sistemando la casa di via Monte di Dio e il figlio Paolo era molto piccolo. Nel palazzo di via Atigliana abitava un comunista convinto, che metteva sempre la canzone “Bandiera Rossa”. Un giorno – prosegue Siniscalchi – Achille Lauro si presenta a casa Torino e Andrea gli presenta il figlio il quale intona proprio la canzone Bandiera Rossa (Achille Lauro era un monarchico ndr). A quel punto il comandante esclama ‘André, ma che c*** c’impari a tuo figlio!”. Tra le risate generali della sala, Siniscalchi ha continuato a raccontare altri aneddoti.