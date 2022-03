Antonino Cannavacciuolo lascia MasterChef? Lo Chef Antonino Cannavacciuolo, originario di Vico Equense ed amante sin da sempre i sapori della sua terra, già prima di approdare il televisione nel noto show culinario MasterChef ha conquistato ben due stelle Michelin. Grazie alla trasmissione, in poco tempo ha conquistato il cuore dei telespettatori, grazie alla sua maestria dietro ai fornelli ed alla sua grande simpatia.

Insieme a lui, che ha fatto squadra nelle varie edizioni con gli chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli, Antona Klugman e Carlo Cracco e con Joe Bastianich, MasterChef è diventato uno dei programmi culinari più apprezzati.

Da poco è terminata l’undicesima edizione di MasterChef che ha visto trionfare la bella Tracy, ma pare che sia tutto pronto per la dodicesima. Anche se con una piccola novità: sembrerebbe, infatti, che lo chef pluristellato potrebbe non essere presente nella prossima stagione, visto che i casting per la sua sostituzione si sarebbero aperti proprio in estate.

Il probabile sostituto sarebbe stato già trovato: si tratta di un altro famoso Chef di Vico Equense, ossia Gennaro Esposito. Già giudice di Junior MasterChef, Gennaro Esposito è noto anche per le partecipazioni ai programmi Cuochi d’Italia e Piatto Ricco. Inoltre, è stato premiato con due Stelle Michelin e tre Forchette Gambero Rosso.