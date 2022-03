Angela Procida, da campionessa nel nuoto al primo posto nella gara di Handbike. Angela Procida non smette mai di stupire! Dopo la fantastica esperienza nella paralimpiadi di Tokyo, la stabiese ha deciso di mettersi in gioco nell’Handbike che, come lei stessa racconta, le ha regalato una grande soddisfazione. “Nuova magnifica esperienza per me, domenica 27 Marzo ho disputato la mia prima gara di Handbike – esordisce -. Di cose da dire ne avrei davvero tante: a partire dalle emozioni vissute fino alla sorpresa dei risultati. È stata una delle esperienze più belle che abbia provato – continua -; inizialmente il timore di non riuscire a completare la gara era tanto, ma grazie alla squadra Restart Sport Academy ho avuto un incoraggiamento talmente forte da vivermi questa esperienza con tanta tranquillità, gioia e perché no adrenalina da competizione, condividendo tutto questo con tanti ragazzi alla prima esperienza come me. Ho completato 6 giri, 24 km in strada, qualificandomi al primo posto, alla mia prima gara, alla mia prima volta in strada. Il mio ringraziamento però questa volta va a Pierino Dainese che ha creduto in me fin dall’inizio e letteralmente mi ha sopportato e supportato in tutto, la mia super bici e la mia prima gara è tutto merito suo!!! Non vedo l’ora di allenarmi ancora di più. Pino Pirozzi mi aspetta in pista!!!”.