Andrea Sannino il 2 aprile a Positano un abbraccio per la pace “Fiero di Napoli per gli aiuti all’Ucraina”

Positano, Costiera amalfitana . Sabato 2 aprile si terrà a Positano, in Piazza dei Racconti, alle 20, organizzato dal Comune di Positano, il concerto di Andrea Sannino cantante napoletano molto amato nella Città Verticale , con lui sarà un abbraccio per la pace, vista la sua attività per gli aiuti per l’Ucraina. «Abbracciame» è proprio il suo testo di successo simbolo del lockdown tra marzo e aprile 2020, quando, cantata dai balconi, era diventata un inno di speranza . Sannino si è formato con i musical di Sal da Vinci. Tra i suoi brani più famosi spicca anche “Na Vita Sana”, scritta da Gigi D’Alessio e inclusa nel suo secondo album, Andrè e pubblicato dalla Zeus Records.

Andrea Sannino è sceso in campo per gli aiuti umanitari alla popolazione Ucraina, vittima della guerra. Già negli scorsi giorni il cantante napoletano era intervenuto lanciando appelli contro la guerra e per la pace tra i popoli. Qualche giorno fa ha pubblicato il video con i primi scatoloni di beni raccolti che saranno spediti a Leopoli. Sannino è anche autore della canzone “Abbracciame”, contro la pandemia da Covid-19.

Andrea Sannino sul suo profilo Facebook ufficiale ha pubblicato il video con i primi scatoloni raccolti presso la Chiesa Santa Maria della Pace a Napoli e le associazioni di Forcella e San Gregorio Armeno. Centinaia di scatoloni pieni di generi alimentari, medicinali e vestiti sono stati accatastati all’interno della chiesa, nelle navate laterali. Tante donne ucraine hanno selezionato i beni arrivati con le donazioni dei napoletani e confezionato gli scatoloni che poi saranno inviati in Ucraina, per aiutare la popolazione stremata dalla guerra. “Ecco la potenza dei social”, il commento di Andrea Sannino, che aggiunge: “prima consegna effettuata. Questa notte la merce parte, direzione Leopoli. Noi continueremo la raccolta, senza fermarci. Grazie al parroco della Chiesa Santa Maria della Pace a Napoli e le associazioni di Forcella e San Gregorio Armeno. Grazie a tutti”. Sannino ha poi taggato le associazioni Quelli di piazza plebiscino, Associazione artemide 157, Ilary dona sorriso.

Per Info & Prenotazione posti telefonare al numero 0898122535 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 3349118563.