Ancora un incidente sul lavoro: operaio cade dall’impalcatura nel Salernitano, gamba trafitta. Un operaio, un 64enne di Giffoni Valle Piana, è precipitato da un’impalcatura in un cantiere di Pontecagnano Faiano. L’uomo stava ieri lavorando in un cantiere per la realizzazione di garage-box interrati, quando sarebbe scivolato sull’impalcatura, cadendo sull’armatura del cemento armato in costruzione.

Una gamba è stata trafitta da un tondino dell’armatura del cemento. Dalla coscia il tondino è entrato nella parte inferiore dell’addome, con danni alla parte interna ancora da accertare. Il ricovero in Rianimazione è legata alla prognosi riservata del paziente, che non sarebbe in imminente pericolo di vita. L’operaio dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico dopo una attenta analisi sulle eventuali emergenze di lesioni interne.

L’uomo è stato subito soccorso: sul posto sono intervenuti oltre l’ambulanza del 118 anche i carabinieri della stazione locale.

Il 64enne è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.