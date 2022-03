Ancora ondate di freddo dalla Siberia , in Campania neve al Faito e in provincia di Avellino e Benevento . Freddo dalla Russia porta temperature polari anche in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina . Conndizioni meteorologiche tipicamente invernali interesseranno la Campania durante le prossime 48 ore. Un nuovo impulso perturbato proveniente dalla Russia infatti, sarà responsabile di nuove nevicate fino a bassa quota nelle zone interne tra le province di Benevento, Avellino ed i settori più orientali della provincia di Salerno.. Diverso il discorso per le zone più occidentali e costiere tra le province di Caserta, Napoli e Salerno dove sono attese schiarite alternate ad annuvolamenti con occasionali e brevi rovesci. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo, sia nei valori massimi (massime non oltre i 10*C-11°C) che nei valori minimi, con temperature sottozero nelle valli interne e sulle pianure durante le ore notturne ed al primo mattino. Un temporaneo miglioramento del tempo è atteso per giovedì. Nel fine settimana invece, una nuova perturbazione potrebbe portare nuove piogge e nevicate sulla regione, spiegano gli esperti di 3Bmeteo.it.

Meteo Napoli – Sulla città di Napoli, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o nuvoloso tra martedì e mercoledì con temperature tipicamente invernali. Le massime infatti, non si spingeranno oltre i 10°C mentre le minime oscilleranno tra i 4°C ed i 6°C. Tra giovedì e venerdì, temporaneo aumento delle temperature in contesto di variabilità, senza piogge. Nel fine settimana, nuvolosità di nuovo in aumento con possibilità di precipitazioni, nel contempo, le temperature, specie nei valori minimi, tenderanno a guadagnare qualche grado riportandosi intorno agli 8°C-10°C nei valori minimi e fino a 14°C nei massimi.

Meteo Caserta – Sulla città di Caserta, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o nuvoloso tra le giornate di martedì e mercoledì, tuttavia non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature tipicamente invernali, con massime non oltre i 10°C-11°C e minime tra 2°C e 3°C. Un graduale aumento delle temperature è atteso tra giovedì e venerdì quando le massime arriveranno fino a 15°C. Nel prossimo fine settimana, è atteso un nuovo aumento della nuvolosità con possibilii piogge.

Meteo Avellino – Sulla città di Avellino tra martedì e mercoledì, si rinnoveranno condizioni meteorologiche tipicamente invernali con cielo nuvoloso associato ad occasionali e deboli nevicate. Le temperature subiranno un ulteriore diminuzione, con massime non oltre i 6°C-7°C, minime comprese tra -1°C e 1°C. Un temporaneo miglioramento del tempo è atteso tra giovedì e venerdì, contestualmente ad un aumento delle temperature. Nel fine settimana, nuvolosità in aumento con possibili precipitazioni.

Meteo Benevento – Sulla città di Benevento il cielo si presenterà nuvoloso tra le giornate di martedì e mercoledì con deboli precipitazioni, nevose fin verso i 200-300 metri sulle zone Appenniniche. Temperature in ulteriore calo, con massime non oltre gli 8°C. Minime prossime allo zero o lievemente al di sotto, specie mercoledì. Tra giovedì e venerdì, temporaneo aumento delle temperature con massime fino a 14°C. Nel fine settimana, nuvolosità in aumento con possibili deboli piogge.

Meteo Salerno – Sulla città di Salerno il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o nuvoloso tra martedì e mercoledì, con possibili deboli piogge. Temperature in lieve ulteriore calo: massime non oltre gli 11°C, minime comprese tra 4°C e 6°C. Tra giovedì e venerdì, temporaneo aumento delle temperature in un contesto di variabilità, senza piogge. Nel prossimo fine settimana, nuovo aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge