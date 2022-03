Ancora incidenti sul lavoro: operaio cade dall’impalcatura, in prognosi riservata al “Ruggi”. Ancora un incidente sul lavoro nel Salernitano, questa volta a Pontecagnano Faiano. Un operaio di 52 anni, che stava effettuando i lavori di rifacimento d’un condominio, ha perso l’equilibrio mentre era all’opera sull’impalcatura che costeggia lo stabile.

L’incidente è avvenuto alle 14.30 di ieri quando, per cause ancora da accertare, l’uomo è precipitato per nove metri, dal quarto piano di un palazzo, fino ad incastrarsi tra le tavole dell’impalcatura al primo piano dell’edificio.

Immediati i soccorsi: i vigili del fuoco hanno rimosso l’uomo dalle lastre dell’impalcatura. Dopo questa delicata operazione gli operatori sanitari del 118 hanno potuto trasportare il malcapitato all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Il 52enne di Montoro Inferiore ha riportato lesioni assai grave, in particolare al torace ed alla spina dorsale. È ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale “Ruggi” di Salerno, diretto dal primario Renato Gammaldi. È intubato, e la prognosi è riservata.