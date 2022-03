Anche l’Italia apre le frontiere ai profughi che fuggono insieme ai loro animali da compagnia

In questi giorni assistiamo attoniti al dramma dei profughi ucraini, dalle immagini che scorrono incessanti dagli schermi delle nostre televisioni: file chilometriche di auto che si allontanano dalle città, stazioni nel caos, autobus strapieni e colonne di persone a piedi che tirano borsoni e bagagli, e spesso anche cani al guinzaglio, gatti e cuccioli che, stretti in grembo dai loro padroni, sembra capiscano perfettamente cosa stia accadendo.

I fermi immagine che indugiano anche su di loro, hanno messo in evidenza quanto, per gli animali domestici, occorreva attuare rapidamente un gesto straordinario di tutela e di accoglienza.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti autorizzato il loro accesso in deroga all’attuale normativa per la movimentazione degli animali domestici nell’Unione Europea. Una decisione importante da parte della Commissione Europea, che considerati i gravi sviluppi della situazione in Ucraina ed al fine di evitare possibili difficoltà ai rifugiati provenienti dall’Ucraina con animali da compagnia al seguito, ha evidenziato che gli Stati membri, in deroga alle condizioni previste dall’art.32 del regolamento Ue 576/2013, possono in presenza di situazioni eccezionali, autorizzare i movimenti non commerciali nel loro territorio, di animali da compagnia, purché lo Stato membro di destinazione abbia rilasciato tale autorizzazione.