Anche il Comune di Ravello si mobilita per raccogliere beni da destinare alla popolazione ucraina

Anche il Comune di Ravello scende in campo per aiutare l’Ucraina. Il contributo di ognuno servirà a sostenere la popolazione colpita dalla guerra.

Presso la Farmacia Dottori Russo allestito il punto in cui consegnare beni da destinare alla popolazione Ucraina. Verranno raccolti medicinali/medicazioni: garze, bende, acqua ossigenata, cerotti, siringhe, guanti in lattice, disinfettante, ovatta anticoagulante, antiinfiammatori, mascherine ffp2, antibiotici, kit trasfusioni, antidolorifici-

Presso la sede del C.O.C, in collaborazione con P.A. Millenium Costa d’Amalfi ODV, nei locali Comunali di Piazza Fontana Moresca, il mercoledì ed il sabato dalle 09:30 alle 11:30 si raccolgono invece alimenti, nello specifico soltanto cibi a lunga conservazione (pasta, riso, biscotti, legumi, caffè, tonno, olio, latte, etc.) che siano in confezioni di plastica o cartone.