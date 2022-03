Anche i Municipi di Piano di Sorrento e Sant’Agnello si illuminano con i colori dell’Ucraina in segno di solidarietà

“La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo” (M.L.King)

Da questa sera la Casa comunale di Piano di Sorrento si illumina con i colori della bandiera dell’Ucraina. Il Sindaco Salvatore Cappiello: «Questo gesto vuole essere un abbraccio simbolico di tutti i cittadini di Piano alla comunità ucraina, in particolare quella residente nel nostro territorio. Dobbiamo guardare a queste luci come segno di speranza, perché presto si metta fine al conflitto in corso tra Russia e Ucraina».

Ed anche il Municipio di Sant’Agnello si tinge di giallo e blu. Il sindaco Piergiorgio Sagristani: «La nostra Comunità vicino a tutti gli uomini e le donne che stanno soffrendo in Ucraina!».