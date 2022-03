Amalfi, torna il mercato settimanale del mercoledì. Ecco dove si svolgerà

Amalfi. Il 24 febbraio scorso il garage pubblico in roccia denominato Luna Rossa veniva sottoposto a sequestro dall’Autorità Giudiziaria, per cui si rendeva necessario provvedere al conseguente sgombero delle relative aree dai veicoli ivi parcheggiati.

La città di Amalfi ha strutturalmente una ridottissima disponibilità di posti auto per cui il solo parcheggio Luna Rossa rappresenta il 50% della capienza complessiva per cui la sua chiusura ha determinato l’insorgere di una gravissima situazione emergenziale alla viabilità cittadina legata alla carenza di posti auto disponibili.

Per tali ragioni il 24 febbraio 2022 la giunta comunale di Amalfi deliberava, tra l’altro, la sospensione del mercato settimanale del mercoledì allocato nell’area di parcheggio della Berma Esterna al fine di riequilibrare per quanto possibile la disponibilità di posti auto sul territorio comunale. Pertanto, da circa tre settimane, nel Comune di Amalfi il mercato settimanale non viene esercitato con gravi ripercussioni non solo sugli operatori economici ambulanti ma anche sull’indotto presente sul territorio e sulla popolazione.

E’ indubbio che il mercato settimanale riveste una rilevante funzione socio-economica nel sostrato territoriale, specie nell’attuale periodo storico caratterizzato da un profondo stato di crisi legato all’emergenza pandemica che ha caratterizzato gli ultimi due anni. Si è ritenuto, quindi, necessario trovare una diversa collocazione momentanea del mercato in un’area libera tale da non incidere sulla capacità ricettiva delle aree di sosta del centro urbano individuando una ricollocazione temporalmente limitata al permanere dello Stato emergenziale legato alla non fruibilità del parcheggio Luna Rossa.

L’unico spazio adeguato per tale finalità è stato individuato in Piazzale dei Protontini, come recita l’Ordinanza della Polizia Municipale n. 08/2022.

Per tali motivi, in via del tutto eccezionale e temporanea, il Piazzale dei Protontini sarà destinato interamente ad area mercatale dal giorno 23 marzo 2022 e per i successivi 30 mercoledì, ad esclusione delle settimane di agosto con la seguente sistemazione dei banchi:

– Trasferimento del settore alimentare in Piazza Municipio;

– Divisione degli operatori non alimentari in due gruppi di cui uno opererà la mattina dalle 8.00 alle 13.00 ed uno e il pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00