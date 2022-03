Amalfi, sulla gestione della viabilità nella stagione turistica il sindaco Milano annuncia l’arrivo di nuovi ausiliari

Il sindaco di Amalfi Daniele Milano, durante il consiglio comunale dello scorso 16 marzo, interviene sul tema della viabilità in vista della stagione turistica: «Rispetto alla prossima stagione ci siamo ben preallertati di attrezzarci per quanto riguarda la gestione della viabilità. In particolare la giunta ha stanziato 113.000 euro per il finanziamento del progetto “Viabilità Amica” che consiste nella organizzazione in servizio di ausiliari a partire dal mese di aprile sino alla fine della stagione turistica. Sono fondi di bilancio comunale ed è una spesa che sosteniamo già da alcuni anni e fa il paio con un’altra misura che è stata voluta dalla giunta comunale con l’accrescimento delle mensilità disponibili per i vigili stagionali. Riteniamo, quindi, di dover rafforzare il processo di controllo del territorio. E’ chiaro che, visto il flusso che viviamo nel corso del periodo estivo, è necessario avere quanti più uomini possibili per controllare il territorio».

Anche Positano si sta organizzando, speriamo che altri sindaci lo facciano, in primis Ravello, ricordiamo che a Castiglione sulla S.S. 163 è un incubo