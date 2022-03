Amalfi: si laurea in Sociologia a 60 anni. Auguri a Franco D’Amato!

Chi dice che a 60 anni è troppo tardi? Lo scrive Franco D’Amato, cittadino di Amalfi che ha conseguito la laurea in Sociologia a pieni voti, all’età di 60 anni. Io penso sia un’ottima età per cominciare – scrive Franco – e, soprattutto, per realizzare tutti i sogni rimasti in sospeso: oggi mi sono laureato alla North West University (poteva o’ Mericano non laurearsi ad una università Americana?) in Sociologia a pieni voti. Il lavoro di tesi era incentrato sulla musica come terapia, come antidoto alla devianza, materia che ho potuto approfondire nel corso di tutti questi anni di esperienza sul campo. Sono davvero soddisfatto di me stesso, perché rimettersi a studiare dopo tanti anni è davvero difficile, c’è bisogno di impegno e dedizione. Grazie a mia figlia Sabrina ed il mio amico Don Andrea Apicella per avermi incoraggiato ad intraprendere quest’avventura. Grato alla vita che non smette mai di stupirci. E noi diciamo grazie a Franco, che con questo gesto ci ha insegnato qualcosa di prezioso: non bisogna mai darsi per vinti, e lottare fino alla fine per raggiungere i propri obiettivi e coronare i propri sogni, perché i risultati arrivano. Auguri Franco, ad maiora! Messaggi di auguri e di sostegno anche da sua figlia Sabrina, che scrive: Tutti coloro che mi conoscono sanno quanto io sia innamorata di mio padre ma oggi, oggi è uno di quei giorni che ti si stampano nel cuore. Sono stata così orgogliosa quando ti ho visto discutere la tua tesi in maniera così eccelsa. Grazie papà per essere sempre il miglior esempio che una figlia possa desiderare.