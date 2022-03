Amalfi, scontro sul pino secolare tagliato sul cimitero e asfalto fatto male e pericoloso per Vettica . Lo scorso 10 marzo c’è stato il taglio di questo maestoso albero, che tutti ammiravamo in Costiera amalfitana , forse secolare sicuramente sta lì dal secolo scorso , la minoranza accusa che, dopo aver tagliato anche i cipressi all’interno del cimitero, si poteva evitare questo taglio, nel tronco non vi era un vuoto ma era “compatto” e hanno fatto richiesta di accesso agli atti sulla perizia dell’agronomo . Il sindaco Daniele Milano in Consiglio Comunale ha spiegato che l’iter è cominciato dal 10 marzo 2020 quando l’ufficio tecnico ha dato incarico a un agronomo di fare una perizia su 48 alberature comunali per cui quest’albero aveva un cancro corticale alla base e aveva creato anche danni al manto stradale. Il taglio è stato effettuato con tutti i pareri positivi dalla Commissione paesaggio, Sovrintendenza, Parco Regionale dei Monti Lattari etc.

Foto 2 di 2