Amalfi, riaprirà tra pochi giorni la stradina pedonale di Via Annunziatella. A renderlo il noto il sindaco Daniele Milano

Amalfi. Il Sindaco Daniele Milano, nella seduta del consiglio comunale svoltasi lo scorso 16 marzo, annuncia la prossima riapertura della stradina pedonale di Via Annunziatella: «La prossima settimana sarà riaperta alla fruibilità pubblica la stradina pedonale di Via Annunziatella. Le lavorazioni di ricostruzione della strada sono state completate già da alcune settimane ma, per motivi di opportunità legate alle lavorazioni in corso sul costone adiacente alla zona di frana, si è scelto di attendere qualche giorno in più. Lavorazioni che sono in corso da domenica 13 marzo e che dureranno per un mese (ad eccezione delle notti fra venerdì e sabato e tra sabato e domenica) a partire dalla zona adiacente alla frana andando in direzione dei Cappuccini. Si ricuce così la ferita nata con il crollo del 2 febbraio 2021. Nel corso delle prossime settimane, unitamente alle lavorazioni di messa in sicurezza del costone roccioso, si completeranno anche quelle dell’intonaco sugli archi che sorreggono la stradina pedonale».