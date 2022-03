Amalfi, raccolta per l’Ucraina: ecco dove portare cibo e medicine

Amalfi è al lavoro per organizzare una raccolta di generi alimentari e farmaceutici da destinare alla frontiera tra Polonia e Ucraina, tramite un canale sicuro. I volontari lì presenti ritireranno la merce donata e la distribuiranno a chi ne avrà bisogno. La spedizione sarà documentata in maniera dettagliata. Si ringraziano tutti coloro che contribuiranno nella raccolta e dal punto di vista logistico. Tra le richieste più impellenti al momento vi sono: Omogenizzati /Latte a lunga conservazione / carne in scatola/ piselli o fagioli cotti/ tonno /biscotti/ pan carré/tovaglioli/dentifricio/assorbenti/ pannolini/ saponi/ garze/ siringhe / guanti monouso. La raccolta si terrà sabato alle ore 14 in Piazza Municipio.

Per info e contatti

Anja 39 333 278 3126

Paola 39 331 4417066

Milly 3381756852

Carmela 3287111596